Die „Rebel Dance Company“ präsentiert am Donnerstag, 10. Oktober, um 20 Uhr im Bürgerhaus mit dem Stück „Tanzschriften“ eine Performance der besonderen Art, heißt es in einer Mitteilung von „Tourismus + Kultur“.

Weiter heißt es: Münster habe bekanntlich eine vielfältige, lebendige und freie Tanzszene. Zu den allerersten Gruppen, sozusagen zu den Geburtshelfern dieser Entwicklung seit den 1970er Jahren, gehöre die Formation „Rebel Dance Company“. Das Label möge „old fashioned“ sein – die jungen Tänzer seien es aber keineswegs.

Die „Rebel Dance Company“ präsentiert in Telgte ihr aktuelles Programm „Tanzschriften“. Dies ist nach Angaben der Gruppe ein sehr vielfältiges Programm mit unterschiedlichen Musikstilen und Choreographien von Company-Mitgliedern sowie von Gast-Choreographinnen.

Zum Inhalt wird nur so viel verraten: „Die Musik hat die Ideen geliefert.“ Oder mit den Worten von Georg Balanchine, Gründer des New York City-Balletts, gesagt: „Ich tue, was die Musik mir sagt.“

Der Einlass ist ab 19.30 Uhr. Die Tickets kosten im Vorverkauf 21 Euro, ermäßigt 19,50 Euro und an der Abendkasse 23 Euro beziehungsweise 21,50 Euro. Inhaber von Ehrenamtskarten erhalten Tickets zum ermäßigten Preis. Es gibt feste Plätze.

Weitere Infos und Tickets bei „Tourismus + Kultur“, ✆ 69 01 00, per Mail an tourismus@telgte.de oder unter www.reservix.de.