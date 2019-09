Über eine Zuwendung in Höhe von 500 Euro konnte sich jetzt der Förderverein der Kindertagesstätte Abenteuerland freuen. Bei dem Geld handelt es sich um eine Spende der Raiffeisen Bever-Ems. Anlässlich des Mariä-Geburts-Marktes hatte das Unternehmen am Reitplatz einen Stand samt Verköstigungszelt. Das Ganze diente dem Dialog mit den Kunden und wurde nach Angaben der Genossenschaft sehr gut angenommen. Die Verköstigung im Zelt war gratis. Allerdings waren alle Besucher eingeladen, etwas für den guten Zweck zu spenden. Der Reinerlös wurde von der Raiffeisen Bever-Ems noch einmal aufgestockt, sodass es am Ende 500 Euro waren, die Martin Bretz und Johannes Holwitt an Christiane Sowa und Petra Große Hüttmann vom Vorstand des Fördervereins überreichen konnten.