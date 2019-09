13 Teilnehmer einer zweijährigen Fachweiterbildung für die psychiatrische Pflege hatten jetzt allen Grund zur Freude: Sie schlossen die Maßnahme mit Erfolg ab.

Am Peplau-Kolleg des St.-Rochus-Hospitals werden Pflegende zu Spezialisten für die Versorgung von psychisch kranken Menschen ausgebildet. Die Einrichtung ist eine staatlich anerkannte Fachweiterbildungsstätte, die Pflegenden mit einer Grundausbildung die Möglichkeit zur Weiterqualifizierung für den psychiatrischen Sektor bietet.

„Viele psychiatrische Kliniken nutzen diese Weiterentwicklungsmöglichkeit für ihre Mitarbeiter“, heißt es in einer Mitteilung. So haben die Absolventen zum Teil lange Wegstrecken auf sich genommen: Einige kamen sogar aus dem Emsland oder dem Ruhrgebiet.

Aber es habe sich gelohnt. Anlässlich der Abschlussfeier habe es die Rückmeldung gegeben: „Jetzt sind wir für die psychiatrische Pflege super vorbereitet und haben das Rüstzeug für viele praxisnahe Pflegekonzepte.“

In Vorträgen bei der Abschlussfeier sei immer wieder hervorgehoben worden, dass eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Pflegenden und psychisch kranken Menschen wichtig sei und dass dies eine bedeutende Grundlage für den Genesungsprozess darstelle.

Aber auch das Peplau-Kolleg bleibt in seiner Entwicklung nicht stehen: Seit kurzer Zeit bietet die Fachweiterbildungsstätte den Studiengang „Psychiatrische Pflege/Psychische Gesundheit“ in Kooperation mit der Fachhochschule Münster an. Dies sei ein weiterer Schritt, die Pflege mit dem Schwerpunkt psychische Gesundheit auch auf akademischem Niveau voranzubringen und dem zunehmenden Pflegenotstand entgegenzuwirken.