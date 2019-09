Ein Stück Telgter Kirchengeschichte hat in Herzfeld einen neuen, würdigen Ort gefunden: Die Kreuzweg-Reliefs aus der profanierten St.-Johannes-Kirche, die seinerzeit der bekannte Telgter Künstler Hans Dinnendahl gestaltet hat, bilden nun den neuen Kreuzweg in Herzfeld. Die Verbindung kam übrigens über ein Kind der Johannes-Gemeinde zustande: Jochen Kosmann , seit rund vier Jahren Pfarrer in Herzfeld, stammt gebürtig aus Telgte.

Weihbischof Rolf Lohmann segnete anlässlich der Eröffnung der Wallfahrtssaison in dem Ort den neuen Kreuzweg, der am Ida-Pavillon beginnt und am Pfarrhaus vorbei bis zur Basilika führt. Die 14 Stationen sind aus wetterbeständigem Stein gefertigt und mit Bronzetafeln ausgestattet. Die von Hans Dinnendahl (1901– 1966) gestalteten Werke sind in mehreren Kirchen des Bistums finden.

Der aus Telgte stammende Jochen Kosmann freut sich über den neuen Kreuzweg: „Als ich vor rund vier Jahren Pfarrer in Herzfeld wurde, gab es hier bereits erste Überlegungen, einen in die Jahre gekommenen Außenkreuzweg zu erneuern. Ich erinnerte mich daran, dass in der profanierten St.-Johannes-Kirche, die einst meine Heimatpfarrkirche war, ein Kreuzweg von Hans Dinnendahl gehangen hatte. Dieser war im Rahmen des Umbaus abgehängt und eingelagert worden. Die Bronzeplatten schienen mir geradezu ideal für unser Vorhaben zu sein“, sagt er im Gespräch.

Kosmann fragte bei Propst Dr. Michael Langenfeld an, und schon wenig später war klar, dass nach einem Beschluss des Kirchenvorstands von St. Marien dieser Kreuzweg der Ida-Gemeinde geschenkt werden sollte. „Dafür sind wir sehr dankbar, denn dies hat uns die Umsetzung eines so großen Projekts sehr erleichtert. Und außerdem ist es schön, dass der Kreuzweg jetzt wieder seinem eigentlichen Zweck dient“, sagt der Geistliche.

Bevor der Kreuzweg aber eingeweiht werden konnte, waren einige Vorarbeiten notwendig: Die Bronzereliefs wurden in aus Stein gefertigte Stelen eingearbeitet. Anschließend wurde das Ganze aufgestellt.

Zum Schluss hat Jochen Kosmann noch einen Vorschlag für die Telgter: „Ich würde mich freuen, wenn sich auch der eine oder andere Telgter auf den Weg macht und den Kreuzweg besucht.“

An der feierlichen Einweihung nahm als Vertreter der Kirchengemeinde St. Marien Propst Dr. Michael Langenfeld teil. Der zeigte sich ebenfalls sehr erfreut, dass die Kreuzweg-Reliefs wieder ihrem eigentlichen Zweck dienen.