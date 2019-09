Orte jüdischen Lebens besuchen

Das Wochenendprogramm für Telgter Bürger und Gäste bietet eine Vielzahl von interessanten öffentlichen Spaziergängen und Veranstaltungen, die sich für Ortskundige und Gäste gleichermaßen lohnen. Die letzten vier Veranstaltungen im Jahr 2019 stehen im September und Oktober bevor.

„Orte jüdischen Lebens“ werden am Sonntag, 29. September besucht. Beim Stadtrundgang durch Telgte mit dem Verein „Erinnerung und Mahnung“ wird Gertrud Stümper den Teilnehmenden Details zur jahrhundertelangen Geschichte der Juden näherbringen. Ausgangspunkt ist um 15 Uhr der Ausrufer auf dem Marktplatz. Anschließend erfolgt ein etwa 60-minütiger Rundgang durch die Altstadt. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Verein freut sich über eine Spende.

Im Oktober folgt dann eine Reihe öffentlicher Führungen zum Thema „Telgter Betriebe und Firmen stellen sich vor“. Am Sonntag, 13. Oktober, wird die Buchbinderei Matthey besucht. Dabei können die Teilnehmer unter anderem das über 2000 Jahre alte Handwerk des Buchbindens kennenlernen. Treffpunkt ist auf dem Marktplatz um 15 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.

Am Sonntag, 20. Oktober, geht es ins „AlexOffice“. Die von der Stiftung der Alexianerbrüder getragene Alexianer GmbH betreibt mit über 16 000 Mitarbeitern eine Vielzahl von Krankenhäuser, Senioren- und Behinderteneinrichtungen. Zudem fördern die Alexianer Werkstätten Menschen mit Behinderungen oder besonderen Vermittlungshemmnissen mit dem Ziel, sie in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren. Seit 2017 gibt es auch ein „AlexOffice“ in Telgte. Treffen auf dem Marktplatz ist um 15 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.

Am Sonntag, 27. Oktober, wird die Firma hygi.de besucht. Am Stadtrand von Telgte steht seit über drei Jahren die Zentrale des Online-Händlers hygi.de. Die Firma ist mittlerweile Marktführer im Online-Handel von Reinigungs- und Hygieneprodukten aller Art. Geschäftsführer Christian Bleser die Geschichte und die Entstehung des Unternehmens erläutern. Treffpunkt ist um 15 Uhr der Parkplatz der Firma, Otto-Diehls-Straße 13-17. Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung bei „Tourismus + Kultur“, Kapellenstraße 2, ✆ 0 25 04/69 01 00 oder tourismus@telgte.de.