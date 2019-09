21 Jahre lang war Angelika Strotmeier Sekretärin an der Marienschule. „Sie war immer freundlich, immer fröhlich, niemals war ihr etwas zu viel“, lobte Schulleiterin Elisabeth Ewers die gute Seele der Grundschule. Am Mittwochmorgen wurde sie an ihrem letzten „Schultag“ in der Turnhalle von den 218 Schülern und dem Lehrerkollegium in den Ruhestand verabschiedet. Kinder und Lehrer hatten kleine Aufführungen vorbereitet. Von der Schulleiterin gab es zum Abschied einen Ginkgobaum. Dafür hatten die Klassen Dankeschön- und Gute-Wünsche-Blätter vorbereitet, die an die Äste gehängt wurden. Das Kollegium überreichte einen Koffer mit Büchern für die Reise in den Ruhestand. Mittags wurde Angelika Strotmeier von einem Oldtimerbus abgeholt, mit dem sie die Heimreise von der Schule nach Westbevern antreten durfte.