Am kommenden Sonntag, 29. September, beginnt um 19.30 Uhr die neue Kammerkonzertsaison des Kultur-Freundeskreises im Bürgerhaus.

Das Eröffnungskonzert bestreitet das Duo Maingold mit der Saxofonistin Christina Bernard und der Harfenistin Lea Maria Löffler . Auf dem Programm „À la Française“ stehen ausschließlich Werke französischer Komponisten wie Camille Saint-Saëns, Christian Lauba, Gabriel Fauré, Claude Debussy, Paul Bonneau, Ida Gotkovsky, Maurice Ravel, Germaine Tailleferre und Jacques Ibert, die das Duo Maingold zum Teil selbst für die ungewöhnliche Besetzung von Saxofon mit Harfe bearbeitet hat.

Christina Bernard begann ihr Studium mit 16 Jahren an der Musikhochschule Würzburg, wo sie seit 2013 ihr Studium bei Lutz Koppetsch fortführt. Ihre Ausbildung ergänzte sie durch Meisterkurse.

Lea Maria Löffler entdeckte ihre Liebe zur Harfe im Alter von fünf Jahren. Zu ihren Lehrern gehören Silke Aichhorn, Andreas Mildner und Mirjam Schröder. Ab 2008 studierte sie in der Frühförderklasse der Musikhochschule Würzburg und ab 2013 im Jungstudierenden-Institut der Musikhochschule Detmold. 2018/19 war sie Erasmusstudentin.

Die Künstlerinnen des Duo Maingold sind Preisträger und Stipendiaten aus der Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler des Deutschen Musikrats.

Karten sind noch bis Samstag zum vergünstigten Vorverkaufspreis von 14 Euro bei „Tourismus + Kultur telgte“, Kapellenstraße 2, sowie in Westbevern bei „Nosthoff Schuhe und Schreibwaren“, Kirchplatz 4 erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 16 Euro. Studenten und Auszubildende unter 25 Jahren zahlen nur fünf Euro. Schüler in Begleitung Erwachsener haben freien Eintritt.