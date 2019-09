Bei spätsommerlichen Temperaturen trafen sich 27 Mitglieder der TV-Friesen-Radwanderer zur Sonntagstour bei Opel Dartmann. Gisela und Horst Theuner organisierten die Ausfahrt, die durch die Bauerschaft Schwienhorst und am Flugplatz entlang führte sowie durch die Bauerschaften Wettendorf und Storp bis nach Albersloh. Dort legten die Radler eine Mittagspause im Gasthof Geschermann ein. Auf dem Rückweg radelten die Teilnehmer in Richtung Wolbeck durch die Tiergartenheide bis zu Werse und weiter über Angelmodde bis nach Gremmendorf. Am Pängelanton wurde eine kleine Pause eingelegt. Weiter ging es über Pleistermühle nach Handorf. Bei der Gaststätte Nobiskrug gab es Kaffee und Kuchen. Am Ende der Tour standen gut 50 Kilometer auf dem Tacho. Die nächste Sonntagstour findet am 20. Oktober statt.