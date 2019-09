Majestätische Riesen der Lüfte

Wenn es nach dem großen Interesse der Piloten gegangen wäre, dann hätten Ferdi Bußmann und die Mitglieder des 1. Deutschen Montgolfierenclubs Telgte noch viel mehr Plätze bei der sogenannten Mini-Montgolfiade vergeben können. Aber da auf dem Startplatz in der Planwiese maximal 25 Ballone zugelassen sind, mussten sie einigen Interessierten sogar absagen. Denn das Heißluftballon-Event, das vom 4. bis 6. Oktober stattfindet, hat einen guten Ruf bei den Piloten, und der Startplatz direkt an der Ems zählt nach Angaben der Organisatoren zu einem der schönsten in Deutschland. Von daher können sich die Zuschauer – wenn das Wetter wieder mitspielt – auf ein Ballonfestival der besonderen Art freuen.

Am Freitag, 4. Oktober, soll der erste Start gegen 17 Uhr erfolgen. Ab 16 Uhr laufen die Vorbereitungen dafür. Am Samstag, 5. Oktober, sollen die Riesen der Lüfte um 17 Uhr ein weiteres Mal zu einer sogenannten Fuchsjagd in die Luft steigen. Dabei wird auch eine Ballonhülle aufgeblasen, die dann von den Besuchern begangen werden kann. Zudem ist bei Einbruch der Dunkelheit ein sogenanntes Ballonglühen auf der Planwiese vorgesehen. Dabei bleiben die Ballone am Boden, vielmehr werden passend zur Musik die Brenner abwechselnd gezündet. Das Ganze soll sowohl vom Bild als auch vom Sound her für ein besonderes Ereignis sorgen. Als Ausweichtermin für einen weiteren möglichen Start – sollte das Wetter einen der beiden anderen zunichte machen – hat der Club den Sonntag um 17 Uhr vorgesehen. Während aller Starts ist für das leibliche

Der 1. Deutsche Montgolfierenclub Telgte bietet während der Mini-Montgolfiade Mitfahrgelegenheiten an. Wer sich einen der wenigen Plätze sichern möchte, kann sich bei Ferdi Bußmann melden, ✆ 01 72/53 03 523.