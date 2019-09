Nach der Anreise ging es zunächst in die Senfmühle. Eine Führung und Verkostung der Sorten stand dort an. Am nächsten Tag führte die erste Wanderung – rund 20 Kilometer – auf dem 100-jährigen Weg rund um Monschau. Die Streckenführung war „gigantisch und ging teilweise über schmale und steile Pfade, außerdem war sie ausgesprochen abwechslungsreich und vielseitig“, schreibt die kfd . Es gab zahlreiche Auf- und Abstiege, doch Panoramablicke entschädigten für die Strapazen.

Am zweiten Tag begeisterte der Eifelsteig, genauer die Etappe von Röttgen bis Monschau, auf der man immer mal wieder Deutschland verlässt und die belgische Seite des „Hohen Venn“ kennenlernt. Am letzten Tag stand Aachen auf dem Programm. Eine Stadt- und eine Dombesichtigung rundeten das Wanderwochenende ab. Es war landschaftlich abwechslungsreich und eine tolles Gemeinschaftserlebnis, waren sich alle einig.