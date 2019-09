Viele Rollen und Herausforderungen

Seit über drei Jahrzehnten ist Ansgar Schäfer aus Telgte auf vielen Bühnen in Deutschland zu Hause. Doch längst beschränkt sich der Sohn der Töpferfamilie an der Grabenstraße nicht mehr nur auf die Schauspielerei. Unter anderem ist er ehrenamtlich als Blindenreporter für die Fans von RB Leipzig im Einsatz und hat einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig.

Ein besonderes Erlebnis war es für ihn in diesem Sommer, bei den Schlossfestspielen in Schwerin im Stück „Anatevka“ auf der Bühne zu stehen. Das war allerdings nicht das erste Mal, dass er dieses Stück spielte. Die persönliche Premiere war 1995 auf der Bühne des Stadttheaters Pforzheim, als er den jungen Revoluzzer Perchik spielte. Einige Jahre später stand er mit dem bekannten Fernseh-Entertainer Michael Schanze in Bad Hersfeld auf der Bühne. Jetzt spielte er selbst den Milchmann Tevje. Eine Mammutaufgabe war das, sagt Ansgar Schäfer, denn die Spieldauer beträgt drei Stunden. Kondition war daher gefordert.

Die Anfrage für die Hauptrolle in Schwerin bekam der Telgter bereits im Sommer vergangenen Jahres. „Ich war gerade mit der Regie des Sommermusicals „Heartbreaker“ an der Theaterakademie in Delitzsch beschäftigt, an der ich stellvertretender Leiter bin, als die erfreuliche Anfrage kam. „Diese Nachricht hat bei mir nochmals Kräfte freigesetzt“, erinnert sich der gebürtige Telgter. Bis es im Frühsommer mit den Proben in Schwerin anfing, brachte der Schauspieler in Bad Hersfeld noch in einem anderen Stück die Titanic zum Untergang.

Doch Ansgar Schäfer beschränkt sich bei seiner Tätigkeit nicht allein auf die Schauspielerei: Ehrenamtlich ist er als Blindenreporter für die blinden und sehbehinderten Fans im Stadion bei RB Leipzig im Einsatz. „Eine sehr schöne Aufgabe“, wie der Telgter erzählt. Zudem hat er einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig. Im Frühjahr 2018 hat er zudem die Oper „Weiße Rose“ höchst erfolgreich inszeniert. „Ein bisschen ist das ein Seitenwechsel, also nicht immer nur selber spielen, sondern auch Regie führen ist gefragt“, sagt er.

Ein weiters Standbein ist eine eigene Firma, das „Leipziger Atelier für Atem, Stimme und Sprechen“. Dort gibt er Unterricht und Seminare für Menschen, bei denen das Sprechen zum Beruf gehört: Moderatoren, Logopäden, Ärzte, Geschäftsführer aber auch sonstige Interessierte. „Wir haben heutzutage viel zu wenig Stimme und Ausdruck, aber der Mensch ist ein Wesen, dass sich ausdrücken möchte und auch kann. Nur haben wir im Laufe der Zivilisation verlernt, dass wir atmen dürfen und dass sich unsere allerinnerste Muskulatur wirklich bewegt“, sagt Schäfer aufgrund seiner Erfahrung. Genau da setze er an. Und noch etwas hat er in der Mache: „Wenn es die Zeit und Muße zulassen, dann arbeite ich an einem Buch unter dem Titel „Das ASS (Atem, Stimme, Sprechen) in Deinem Leben“.

Doch bevor er dafür wieder intensiver schreiben kann, ist er ab kommenden Montag für die Staatsoper Hannover im Einsatz. Dann beginnen die Proben für die Operette „Märchen im Grandhotel“.