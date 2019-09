Schlussspurt vor der Ehe

„Tobias Füchtenbusch und Fabienne Rüter sollen heute heiraten. Gestern Abend hatte Tobias seinen Junggesellenausstand in verschiedenen Kneipen der Altstadt gefeiert und jetzt liegt er hinter dem Sofa und schläft. Max Hegemann, der Knecht und auch Freund, weckt ihn. Tobias erhebt sich. Er hat ein gewaltiges Veilchen, einen Brummschädel und um elf Uhr soll’s zum Standesamt ins Rathaus gehen. Doch noch vorher sieht ihn seine Braut Fabienne: das Menschliche nimmt seinen Lauf.“ Das ist die Auftaktszene zum neuen plattdeutschen Theater-Lustspiel der Landjugend Telgte mit dem Titel „Ade, du Junggesellentiet“. Die Schauspielernamen sind hier echt; im plattdeutschen Lustspiel am 6. Oktober bei der Uraufführung im Rahmen des Erntedankfestes auf der Bühne des St.- Rochus-Hospitals tragen die insgesamt sieben Darstellerinnen und Darsteller allerdings Bühnennamen: Tobias Füchtenbusch heißt dann Paul Jenssen , Fabienne Rüter spielt auf der Bühne seine Braut, Marie Mölling. Julia Schulze Zumkley ist Paul`s Mutter und heißt Ella Jenssen. Sara Schulze Zumkley gibt als Marie‘s Tante ihr Debüt und spielt als Lisbeth Mölling eine hochnäsige Schnepfe, die gerne Befehle erteilt. Max Hegemann als Paul`s Freund und Knecht bei Möllings heißt in dem Lustspiel „Mathis“. Frederik Schulze Zumkley gehört erstmals zum Theaterensemble, agiert als Briefträger und heißt in dem Einakter „Kalle Dreyer“ und schließlich die Kellnerin aus einer Kneipe, Stefanie Uthmann, als Lola Pedersen. Im Hintergrund arbeitet Celina Ebert als Souffleuse.

Zwar ist die Geschichte frei erfunden, doch bei der Auswahl des Stückes konnten sich alle Akteure mit dem Inhalt mehr oder weniger identifizieren. Denn alle sind sich einig: „Dieses Lustspiel kommt dem realen Schlussspurt vor einer Eheschließung sehr nahe. Umso spannender sind die etwa 65 Minuten des Einakters, einstudiert – wie schon seit Jahren – von Marianne Hegemann. Sie beherrscht inzwischen die plattdeutsche Sprache und ihre Schüler profitieren von ihrer Erfahrung. Jeden Montag wird geübt, solange bis jeder und jede ihre plattdeutschen Sätze beherrscht. Natürlich spielt auch die Schauspielkunst eine wichtige Rolle.

Doch was ist der Grund, dass sich offensichtlich immer wieder junge Telgter vom Lande für die plattdeutsche Sprache begeistern. Auch hier herrscht Einigkeit: In den landwirtschaftlich geprägten Familien werde oft plattdeutsch gesprochen: „Unsere Großeltern und Eltern sprechen oft platt mit uns. Wir möchten mit dazu beitragen, dass die plattdeutsche Sprache weiterlebt. Was gibt es Schöneres, als auf lustige Weise der Sprache mächtig zu werden“, sagen die Akteure und hören dann wieder auf Marianne Hegemann, die als Lehrerin, Moderatorin, Motivatorin und Gastgeberin in mehrfacher Funktion Regie führt und die Mannschaft auf insgesamt zwei Auftritte in diesem Jahr vorbereitet. Erstmals musste in diesem Jahr sogar das Los über die Teilnahme eines Akteurs entscheiden. „Das Interesse ist groß,“ freut sich Marianne Hegemann. Das treibt sie auch immer wieder an, die vielen schönen und spaßigen Übungsabende mit den jungen Menschen zu gestalten: Gerade auf den Bauernhöfen sei es Tradition, das Münsterländer Platt von Generation zu Generation zu übertragen, weiß Marianne Hegemann aus ihrer Kindheit: „Großeltern und Eltern sprechen und bewahren diesen regionalen Dialekt und übertragen ihn so auf ihre Kinder.“

Aufgeführt wird das Stück am Sonntag, dem 6. Oktober, im Saal des Rochus-Hospitals, ab 15.30 Uhr im Rahmen des Kaffeetrinkens des Erntedankfestes der Landbevölkerung. Zu diesem Kaffeetrinken bitten die Landjugend, die Landfrauen und der Landwirtschaftliche Ortsverband den Sonntagskuchen selbst mitzubringen.

Am Freitag, 11. Oktober, folgt ab 19.30 Uhr – ebenfalls im großen Saal des St.-Rochus-Hospitals – für alle Telgter, die interessiert sind, eine zweite Aufführung des plattdeutschen Theaterspieles „Ade, du Junggesellentiet“.