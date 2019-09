Jedes zehnte Kind lebt in Armut

Markenklamotten, immer das neueste Smartphone, in jeden Ferien in den Urlaub fahren. Für zahlreiche junge Menschen in Telgte und Westbevern bleibt das in der Regel nur ein Wunsch. Sie können nur davon träumen. Fast jedes zehnte Kind (9,7 Prozent) unter 15 Jahren lebte im Jahr 2017 in Armut, 2016 waren es noch 8,2 Prozent. Auch bei den Jugendlichen zwischen 15 und 17 Jahren ist die Zahl derer, die von Sozialleistungen leben, gestiegen. Waren es 2014 noch 4,6 Prozent, so lag der Anteil der von Armut betroffenen in dieser Altersgruppe ein Jahr später bei 5,1 Prozent.

Diese Zahlen hat die Bertelsmann-Stiftung auf dem SDG-Portal veröffentlicht. SDG steht für „Sustainable Development Goals“, was so viel heißt wie „nachhaltige Entwicklungsziele“. Auf diesem Portal lässt sich unter htttps://sdg-portal.de für Telgte, aber auch für andere Kommunen nachschauen, wie nah die Stadt diesen Zielen gekommen ist. Wobei der Unterpunkt Armut nur ein Punkt von vielen ist, die zusammengenommen am Ende zeigen, wo die Kommunen auf dem Weg zu den internationalen Nachhaltigkeitszielen stehen.

Armut liegt laut Definition der Statistiker dann vor, wenn Menschen von Sozialleistungen nach SGB II (Arbeitslosengeld II) oder nach SGB XII (Sozialhilfe) leben. In Telgte war das 2017 (aktuellere Zahlen gibt es derzeit nicht) immerhin bei 6,5 Prozent der Bevölkerung der Fall. In Greven lag der Prozentsatz bei 8,5 Prozent, in Warendorf bei 7,7 Prozent, in Ostbevern bei 6,6 Prozent und im Oberzentrum Münster bei 9,3 Prozent.

Innerhalb von elf Jahren (2006 bis 2017) ist die Zahl der Bezieher von Sozialleistungen in Telgte von 5,0 auf 6,5 Prozent gestiegen. Die Kinderarmut hat von 2013 bis 2017 von 8,5 auf 9,7 Prozent zugenommen, die Jugendarmut stieg von 2011 bis 2015 von 3,9 auf 5,1 Prozent.

Der Anteil der über 65-Jährigen, die Leistungen zur Alterssicherung nach SGB II erhalten, hat sich von 2011 bis 2017 von 1,5 auf 2,1 Prozent erhöht. Hier wird von Altersarmut gesprochen.

38,8 Prozent der Haushalte hatten 2017 weniger als 25 000 Euro Jahreseinkommen zur Verfügung. Hier sprechen die Statistiker von niedrigem Einkommen. 36,5 Prozent verfügten über ein mittleres Einkommen – 25 000 bis 50 000 – und 24,7 über ein hohes Einkommen – über 50 000 Euro.

2017 lag der Anteil der Erwerbspersonen, die länger als ein Jahr ohne Job sind, bei 1,8 Prozent – 0,2 % niedriger als ein Jahr zuvor. Der Anteil der Einwohner, die als sozialversicherungspflichtig beschäftigt gemeldet waren, wurde für 2017 mit 60,5 Prozent berechnet.

Für 2017 weist die Statistik 28,3 Prozent sogenannte „Aufstocker“ aus, das heißt sie sind neben dem Bezug von Arbeitslosengeld II noch erwerbstätig.