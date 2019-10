Momente der Besinnlichkeit wollen die Musiker Alex Hendriksen und Fabian Gisler bei einem Konzert unter dem Titel „The song is you“ am 13. Oktober im Museum Religio bieten. Das Ganze findet im Rahmen des sogenannten Münsterland-Festivals statt.

Alle zwei Jahre trägt das Festival nach Angaben der Veranstalter dazu bei, Grenzen in Europa zu überwinden. „Mit Musik, Kunst und Dialogen strömen dann die Traditionen und das Lebensgefühl eines europäischen Landes oder einer bestimmten Region hinein in das Münsterland – mitten unter die Menschen“, heißt es in einer Mitteilung.

Die kulturelle Vielfalt Europas zeigt das Münsterland-Festival in diesem Jahr vom 10. Oktober bis 16. November. Die zehnte Auflage soll dazu beitragen, inne zu halten und einen Blick zurückzuwerfen – und das nicht nur künstlerisch. Was war die europäische Idee? Was ist Europa heute? Und was soll es künftig sein? Die Begegnung mit der Kultur von gleich zehn europäischen Ländern soll zum Nachdenken über diese Fragen anregen, die aktueller sind denn je. Gelegenheit dazu bieten in diesem Jahr mehr als 40 Veranstaltungen an besonderen Orten im Münsterland.

Die beiden Musiker Alex Hendriksen und Fabian Gisler wollen bewegende Geschichten erzählen, die sie mit ihren Interpretationen von ausgewählten, zum Teil traditionellen Stücken und eigenen Kompositionen gestalten. In der Kleinstformation als Duo kommen Alex Hendriksens sensibles Saxofonspiel und Fabian Gislers vibrierendes Spiel am Bass voll zum Tragen, betonen die Organisatoren.

Die Veranstaltung im Religio beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Die Tickets kosten im Vorverkauf im Büro von „Tourismus + Kultur“ an der Kapellenstraße 15 Euro und an der Abendkasse 18 Euro.