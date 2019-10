Auf dem Stundenplan der Erstklässler der Brüder-Grimm-Schule stand „der sichere Schulweg“. Gemeinsam mit Beamten der Polizei Warendorf, den Klassenlehrerinnen und einigen helfenden Eltern schritten die Schüler die Straßen rund um die Schule ab. Dabei erfuhren sie, wie man von Autofahrern gut gesehen wird und was zu beachten ist, um sicher in der Schule anzukommen. Und da erst das ständige Üben den Kindern ermöglicht, Gefahren besser einzuschätzen, wurde ordentlich trainiert. Die Erstklässler waren mit Eifer bei der Sache und am Ende sicher: Wir werden unseren Schulweg selbstständig meistern.