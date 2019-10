Vom TV bis zum Auto – alles elektronisch

Auch wenn Michael Herbert , Inhaber eines Radio- und Fernseh-Fachbetriebs, dienstlich viel von einem guten Ton hält, bei der Arbeit kommt er seit kurzer Zeit trotzdem nahezu geräuschlos zu seinen Kunden. Denn der Handwerksmeister fährt als Kunden- und Lieferfahrzeug mittlerweile auch ein Elektroauto.

„Bei uns läuft alles elektrisch – vom TV bis zum Fahrzeug“, zitiert Michael Herbert den Slogan auf der Rückseite des Fahrzeugs. Das Besondere dabei ist zudem, dass der Strom sowohl im Haus als auch in der Werkstatt und für das Elektrofahrzeug zu großen Teilen eigenproduziert ist. Denn auf der Hofstelle seiner Schwiegereltern hat der Unternehmer eigens dafür eine Photovoltaikanlage installiert. Ein Pufferspeicher sorgt dafür, dass Überschüsse „gelagert“ und beispielsweise in den Abendstunden wieder eingespeist werden können, wenn die Sonne längst am Himmel verschwunden ist. Rund drei Viertel der benötigten Energie, das zeigt die Statistik der vergangenen Monate, kommen dabei aus dem heimischen Netz.

Michael Herbert spielte bereits seit längerer Zeit mit dem Gedanken, den kleinen Firmen-Fuhrpark um ein E-Auto zu erweitern. Als er dann von einem Förderprogramm der Landesregierung für Gewerbetreibende hörte, das einen Zuschuss zusätzlich zum sogenannten Umweltbonus des Bundes ermöglicht, setzte er das Vorhaben endgültig um.

Allerdings gestaltete sich die Suche nach einem passenden Fahrzeug nicht ganz einfach. Denn das Fahrzeug sollte sowohl ein gewisses Ladevolumen haben, um beispielsweise auch große TV-Geräte transportieren zu können, als auch eine Mindestreichweite. Letztlich musste Herbert auf ein Fahrzeug eines Herstellers aus dem europäischen Ausland zurückgreifen, da von nationalen Anbietern nichts Adäquates zur Verfügung gestanden habe.

Der Handwerksmeister nutzt das Fahrzeug seit einiger Zeit und ist begeistert. „Im Realbetrieb kommen wir auf eine Reichweite von rund 200 Kilometern, was für unsere Anforderungen im Kundendienst absolut ausreichend ist“, sagt er. Die durchschnittliche tägliche Fahrstrecke bewege sich nämlich bei 60 bis 80 Kilometern. Auch die Beschleunigung mache etwa im Stadtverkehr viel Spaß, zudem sei die Höchstgeschwindigkeit mit 130 km/h absolut ausreichend.

„Das Fahrzeug ist eine ideale Ergänzung für unser Unternehmen und schützt zudem das Klima“, sagt Herbert, während er den Ladestecker anklemmt. Und in Kombination mit der Photovoltaikanlage sei der positive Effekt noch größer.