Die NABU-Naturschutzstation Münsterland bietet ab sofort jeweils dienstags und donnerstags bis Ende Oktober eine Beratung zur insektenfreundlichen Gestaltung von Privatgärten vor Ort an.

Der gelernte Gärtner Stephan Grote gibt dabei unter anderem konkrete Tipps zur Verwendung geeigneter Kräuter, Stauden und Gehölze sowie zu Nisthilfen.

„Das Insektensterben hat mittlerweile dramatische Ausmaße angenommen, auch im Münsterland. Mit der naturnahen Gestaltung des eigenen Gartens kann jeder dazu beitragen, unseren Wildbienen, Schwebfliegen und Schmetterlingen geeigneten Lebensraum zu bieten und damit auch die Nahrungsgrundlage für viele Vogel- und Fledermausarten zu erhalten“, heißt es in einer Mitteilung des Naturschutzbundes.

In Zusammenarbeit mit der Stadt Telgte führt die NABU-Naturschutzstation Münsterland dazu zahlreiche Maßnahmen durch und nimmt dabei nun auch die Gärten in der Stadt in den Fokus.

Die rund einstündigen Besuche sind jeweils in der Zeit zwischen 14 bis 18 Uhr möglich. Das Angebot ist kostenlos. Die individuelle Terminvereinbarung geschieht am besten unter info@NABU-Station.de oder ✆ 0 25 01/ 97 19 433.