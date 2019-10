„Es ist voll. Schön!“

Erntedank wird in Telgte traditionell nicht nur mit Gottesdiensten gefeiert, sondern auch mit einem kleinen Fest im Herzen der Stadt. Das geschieht mit einer Reihe von Aktionen – und natürlich geöffneten Geschäften, die zu einer Shoppingtour einluden.

Schon im Mittag schlenderten die Bürger durch die Gassen. Ziel der meisten war wohl der Marktplatz, wo die Telgter Hanse einiges für diesen Sonntag organisiert hatte. Die einen genossen dort Kuchen und Kaffee oder nahmen ihr Mittagsmahl in Form von Pommes & Co. ein. Die anderen hielten an einem der Stände, um Feinkostartikel wie griechisches Olivenöl oder Honig, Marmelade, Pflaumen, Äpfel, Plätzchen, Holundersaft oder Eierlikör zu erstehen.

Eine Attraktion waren die dort ausgestellten Oldtimer der „KlassikKünstler“. Ein VW Käfer aus dem Jahr 1974 und eine Mercedes von 1972 waren echte Hingucker. Und wer mit einem historischen Gefährt eine Runde durch die Altstadt drehen wollte, der hatte dazu ebenfalls Gelegenheit. Zwei S-Klasse-Daimler aus den Jahren 1966 und 1979 – Letzterer ein Re-Import aus Kalifornien – standen in der Bahnhofstraße bereit und warteten nur darauf, bewegt zu werden und mit ihrem satten Sound durch die Straßen zu rollen.

Neben einem lokalen Lieferdienst stellte auch die heimische Ortsgruppe des ADFC sich und ihr Programm vor. Auch der Verein „Sternenland“ – Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche – erläuterte in persönlichen Gesprächen seine Arbeit und seine Ziele.

Die Geweihe, Felle und Tierpräparate der „Rollenden Waldschule“ zogen nicht nur die Blicke des Nachwuchses an. Martin Sievers von der Kreisjägerschaft beantwortete unzählige Fragen.

Ein Stückchen entfernt zeigten sich auf dem Kirchplatz zahlreiche Interessierte fasziniert von den im Ausstellungscontainer von „Apokalypse Münsterland“ in 3D-Technik präsentierten Kunstwerken – darunter auch das Hungertuch (siehe Bericht auf der zweite Lokalseite).

Walburga Westbrock, Vorsitzende der Telgter Hanse, und Geschäftsführer Norbert Woestmeyer zogen schon im Nachmittag ein positive Bilanz. „Es ist voll. Schön“, freute sich Woestmeyer. „Es ist nicht wie beim Stadtfest, aber es ist überall Bewegung drin. Und wir haben nicht das brillanteste Wetter. Das ist für die Geschäfte nicht das Schlechteste.“ So gingen die Besucher doch vermehrt in die Läden und blieben nicht nur draußen. Zufrieden war der Geschäftsführer auch mit der Tatsache, dass auch auf dem Markt „gut was los“ war. Walburga Westbrock hob hervor, dass es gelungen sei, das Thema Erntedank mit der Natur zuverbinden. Da sei zum einen die „Rollende Waldschule“. Zum anderen würden Früchte, Naturprodukte und der traditionelle Apfelkuchen angeboten.