Die Pflege des Brauchtums, der Gemeinschaft und der Geselligkeit sowie die Hoffnung auf eine gedeihliche Zukunft beinhalten die Erntedankfeiern, die in der Herbst- und Erntezeit anstehen. So auch in Westbevern, wo der Erntedank mit einem Familiengottesdienst in der Kirche und dem anschließenden Erntedankfrühschoppen am Speicher auf dem Dorfplatz gefeiert wurde.

Mit großen Engagement hatten Landfrauen, Landjugend und der Landwirtschaftliche Ortsverein das Fest vorbereitet. Bereits im Vorfeld hatten die Veranstalter mit dem Erntekronebinden und der Beschaffung von Feldfrüchten für den entsprechenden Schmuck am Altar gesorgt. Dort feierte Pater Ephrem mit den Kirchenbesuchern den Familiengottesdienst. In seiner Predigt ging der Geistliche auf den Brauch des Erntedankfestes ein. Thorsten Severt , zweiter Vorsitzender des Ortsverbandes Telgte/Westbevern dankte Pater Ephrem für den geistlichen Teil sowie dem Musikzug Westbevern-Dorf unter Leitung von Jürgen Schäfer und dem MGV „Eintracht“ Vadrup unter Leitung von Harald Berger für die musikalischen und gesangliche Untermalung des Erntedankfrühschoppens. „An Tagen wie diesen“ oder „Das Dorf wo ich geboren bin“ gehörten zum Programm. Mit anhaltendem Applaus belohnten die Besucher den Auftritt Musiker und Sänger.

Bei trockenem Wetter hatten sich zahlreiche Bürger vor dem Speicher auf dem Dorfplatz versammelt. Mitglieder des Bürgerschützenvereins hatten dort ein Zelt aufgebaut. „Wir sind zu Dank verpflichtet“, hob Thorsten Severt hervor. „Im hiesigen Bereich können wir noch mit einer durchschnittlichen Getreideernte zufrieden sein. Auf sandigem Boden fehlte es an Wasser. Betroffen waren schon die Futterbaubetriebe, denn der zweite Schnitt fiel nahezu ganz weg. Denken wir auch mal an die Kreise Steinfurt und Emsdetten, wo die Maisernte schwach ausfiel“, sagte Thorsten Severt. „Wir haben noch einigermaßen Glück gehabt, das noch rechtzeitig Regen kam.“

Ein besonderes Lob ging an Josef Strotmeier, der bereits gegen 5 Uhr morgens den Backofen angeheizt hatte, damit die Landfrauen Rosinen- und Weizenbrot backen und Schnittchen schmieren konnten. 32 Brote wurden gebacken. Diese konnten auch käuflich erworben werden.

Mitglieder der Landjugend sorgten für Grillfleisch und der Landwirtschaftliche Ortsverein steuerte Getränke bei. Ferner hatte das Autohaus Schapmann aus Ostbevern eine Hüpfburg auf dem Dorfplatz platziert, die von den Kindern eifrig genutzt wurde.