Bereits zum wiederholten Male ist das „King of Swing Orchestra“ in Telgte zu Gast. Am Freitag, 11. Oktober, präsentiert es sein aktuelles Programm „burnin’ for swing“ im Bürgerhaus. „Wenn Sie nicht anders können, als bei Big-Band-Swing der Extraklasse Ihre Füße wippen und Ihre Finger schnippen zu lassen, dann sind Sie bei einem Konzert des ,King of Swing Orchestra’“, heißt es in der Ankündigung von „Tourismus + Kultur“.

Seit 25 Jahren brennen diese 16 Swing-Experten unter der Leitung von Meisterdrummer Peter Fleischhauer für ihre Kunst und lassen Vokalistin Anna Larsen und das Publikum bei jedem Auftritt auf einer großen swingenden Welle surfen. Die Besucher können in die Welt der „Kings Of Swing” wie Benny Goodman und seinen illustren Zeitgenossen Glenn Miller, Count Basie oder Duke Ellington eintauchen und das „King of Swing Orchestra“ mit einer Hommage an eine unvergessliche musikalische Zeitepoche genießen – mit packendem Rhythmus und unvergleichlichem Sound echter, handgemachter Musik.

Die Veranstaltung im Bürgerhaus beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Die Tickets kosten im Vorverkauf 23 Euro, ermäßigt 21,50 Euro, und an der Abendkasse 25 Euro beziehungsweise ermäßigt 23,50 Euro. Inhaber von Ehrenamtskarten zahlen den ermäßigten Preis. Es gibt fest Plätze, eine Änderung der Bestuhlungsart wird aber vorbehalten.

Infos und Tickets: „Tourismus + Kultur“, Kapellenstraße 2, ✆ 0 25 04/69 01 00, tourismus@telgte.de, www. telgte.de oder online über das Buchungsportal www. reservix.de.