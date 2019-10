Die St.-Christophorus-Schule in Westbevern nimmt Anmeldungen noch bis zum 5. November jeweils dienstags von 8.30 bis 11 Uhr – mit Ausnahme der Herbstferien – und am Donnerstag, 4. November, von 14 bis 16 Uhr entgegen.

Die Anmeldung an der Don-Bosco-Schule ist am Montag, 4. November, von 8 bis 12 Uhr und am Dienstag, 5. November, in der Zeit von 15.30 bis 18.30 Uhr.

Die Marienschule nimmt Anmeldungen am Montag, 4. November, von 15.30 bis 18.30 Uhr und am Dienstag, 5. November, von 8.30 bis 12 Uhr entgegen.

Anmeldungen an der Brüder-Grimm-Schule sind am Dienstag, 5. November, von 15.30 bis 18.30 Uhr und am Mittwoch, 6. November, von 8.30 bis 12 Uhr möglich.

Um Wartezeiten bei der Anmeldung zu vermeiden, können vorher Anmeldetermine festgelegt werden und zwar an der Don Bosco-Schule am 28. und 30. Oktober jeweils in der Zeit von 8.30 bis 10.30 Uhr, an der Marienschule und der Brüder-Grimm-Schule am 29. und 31. Oktober jeweils von 8.30 bis 10.30 Uhr.

Zur Anmeldung sind die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch sowie ein Foto des Kindes, wenn möglich in der Größe eines Passfotos, mitzubringen. Es besteht gemäß Paragraf 41 des Schulgesetzes NRW eine Verpflichtung, dass schulpflichtig werdende Kind an einer Grundschule anzumelden, heißt es in der Pressemitteilung der Verwaltung. Erziehungsberechtigte, die ihr Kind nicht an einer Grundschule in Telgte anmelden, werden gebeten, dieses der Stadt Telgte, Schulverwaltung, Marianne Böhlke, entweder telefonisch unter ✆ 13 262 oder per Mail unter marianne.boehlke@telgte.de mitzuteilen.