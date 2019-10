Beste Urlaubsstimmung herrschte jetzt im Bürgerhaus: Denn das Westbeverner Thekentheater hatte, nachdem im April alle Vorstellungen in Piesers Saal ausverkauft waren, nachgelegt und zur letzten „mörderischen Kreuzfahrt ins Jenseits“ auf die große Bühne nach Telgte geladen.

Begrüßungscocktails, Bordkarten und eine Putzfrau (Karin Anhalt), die das Publikum – oder besser die Passagiere – direkt zu Beginn auf Italienisch beschimpfte: Von Anfang an waren alle Gäste mit Lachern und Szenenapplaus voll mit an Bord.

Die Story um zwei sehr ungleiche Schwestern (Sarah Schuckmann und Christiane Markfort), die sich aus Habgier und Eifersucht gegenseitig umbringen wollen, und das rätselhafte Verschwinden ihrer kühlen Mutter Eleonore (Valeska Holtkamp-Endemann) hatte sich Autorin Katrin Jäger eigens für die Westbeverner ausgedacht. Regisseur Jörg Kracht wiederum setzte das Ganze passend in Szene.

Die Theke, die zugleich Namensgeber der Theatertruppe ist, wurde in den Umbaupausen unter den Augen des Publikums gedreht und gewendet, so dass immer wieder neue Blickwinkel auf die Schauspieler eröffnet wurden, die allesamt mit sehr großer Spielfreude diesen letzten Auftrittsabend geradezu genossen.

Egal ob die dreifache Witwe (Britta Lienemann) über die Todesfälle ihrer Männer plauderte („Ich sage mir immer, nach der Beerdigung ist vor der nächsten Hochzeit“), Norbert Sommer als Albert Schulze Wiesenköttering auf jede Frage mit „Häh!“ antwortete oder seine Frau Agnes (Birgit Zehrer) ihren genervten Teenager-Töchtern (Jule Ksinsik und Pia Holtmann) mit ihrem „Jetzt chillt mal eure Base“ ein entsetztes „Ist das peinlich!“ als Antwort bekam – die Dialoge saßen, die Gags zündeten.

Als sich Barmann Leon (Henner Riesenbeck) schließlich am Schluss seinen Drink mit dem Namen „The Winner takes ist all“ eingoss, war klar, dass nicht nur die letzte Szene des Theaterstückes ein „Happy End“ haben würde. Ein glückliches Ende war es auch für alle Beteiligten.

So gab es dann nach dem lang anhaltenden Schlussapplaus ein großes Dankeschön von Regisseur Jörg Kracht an das Publikum, alle Helfer, Mitmacher und vor allem an das Schauspiel-Ensemble, das die Rollen nicht nur auswendig gelernt, sondern wirklich verinnerlicht hatte.

Um den Abschiedsschmerz nicht allzu groß werden zu lassen, verkündete Katrin Jäger noch eine gute Nachricht zum Schluss: „Das Thekentheater macht weiter, ich muss nur noch ein Stück schreiben.“