Unmut ist teilweise groß

Eine Stunde ausspannen vom Unterricht, kurz zu Hause sein und vielfach ein Mittagessen im Elternhaus bekommen: Für viele Schülerinnen und Schüler ab dem siebten Jahrgang der Sekundarschule gehörte das jahrelang trotz des sogenannten gebundenen Ganztages zum täglichen Ablauf. Denn in der einstündigen Mittagspause durften die Betreffenden, eine schriftliche Erlaubnis der Eltern vorausgesetzt, das Schulgelände verlassen und nach Haus gehen oder fahren. Zwischen 150 und 200 der insgesamt 600 Schüler haben nach Schätzungen der Eltern regelmäßig von diesem „Angebot“ Gebrauch gemacht.

Seit dem Beginn des neuen Schuljahres ist das nicht mehr so, und das sorgt bei vielen Eltern für Unverständnis. Das machten Benedikt Seesing und Nicole Kortbus zusammen mit weiteren Betroffenen am Dienstagabend im Schulausschuss im Rahmen der Bürgerfragestunde vor Kommunalpolitikern ganz deutlich.

Denn die Kinder müssen seitdem alle ihre Mittagszeit auf dem Schulgelände verbringen. Und das erzürnt viele der Betroffenen. Sie kritisieren, dass bislang die entsprechenden Räumlichkeiten nicht zur Verfügung stünden oder geschaffen worden sind, seien es Aufenthaltsräume für die einzelnen Jahrgangsstufen oder eine größere Mensa, die den Ansturm besser auffangen kann. Kurzum: Es bleibe an schönen Tagen fast nur der Schulhof, bei Regenwetter die in die Jahre gekommene Pausenhalle für knapp 600 Schülerinnen und Schüler.

„Wir haben unter anderem die große Sorge, dass durch so viele Schüler an einem Ort das Aggressionspotenzial zunehmen könnte“, sagt Benedikt Seesing im WN-Gespräch. Aktuell sei es so, dass bislang nur für den zehnten Jahrgang der Sekundarschule ein Aufenthaltsraum geschaffen worden sei. Alle übrigen Schüler seien entweder auf den Schulhof oder die Pausenhalle angewiesen. Angesichts des dadurch an einem Ort konzentrierten Lärms, so die Eltern, hätten die Jugendlichen kaum mehr eine Chance, vom anstrengenden Schulalltag abzuschalten und zur Ruhe zu kommen. Doch gerade solche Ruhephasen seien für die Schüler wichtig.

Die Forderung der Eltern in der Sitzung des Schulausschusses war klar: „Dringend müssen Räumlichkeiten und Rückzugsorte für die Kinder und Jugendlichen geschaffen werden“, sagte Seesing. Zudem kritisierte er die späte Information der Betroffenen. Seiner Kenntnis nach sei das Schreiben der Bezirksregierung bereits im Januar verfasst, aber erst im Juni den entsprechenden Schulgremien mitgeteilt worden. „Das war zu wenig Zeit, um auf irgendeine Art und Weise reagieren zu können“, sagte er am Mittwoch.

Bürgermeister Wolfgang Pieper betonte, dass die Verwaltung ebenfalls erst kurz vor den Sommerferien von dem Ganzen erfahren habe. Er bat die Eltern um ein wenig Geduld. Bei einer Sondersitzung im Dezember soll der Politik ein umfassendes Konzept vorgelegt werden, das der langfristigen räumlichen Weiterentwicklung der Telgter und Westbeverner Schulen diene. Dazu gehörten auch besagte Aufenthaltsräume.

Bezüglich der Elternkritik an den Kapazitäten der Mensa widersprach Schulleiterin Inge de Lange anderslautenden Aussagen. „Bisher reichen die Kapazitäten aus“, sagte sie, gleichwohl seien Wartezeiten verständlicherweise nicht ganz zu vermeiden.

Hintergrund ist ein seit etlichen Jahren existierender Erlass des Schulministeriums. Der wurde aber, so Inge de Lange, unterschiedlich ausgelegt. Damit ist es nun endgültig vorbei. In einem Schreiben habe die Bezirksregierung Münster alle betroffenen Schulen darauf hingewiesen, dass gebundener Ganztag bedeutet, dass die Kinder auch während der Mittagspause auf dem Schulgelände bleiben. Das bestätigte die Behörde.