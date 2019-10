Die Karnevalsparty der Vereine in Westbevern wird es auch 2020 nicht geben, teilt Stefan Krieft , Vorsitzender des MGV „Eintracht“ Westbevern-Vadrup mit. „Ich glaube, wir können die Veranstaltung abhaken. Das große Interesse am Karneval ist nicht mehr vorhanden.“

Es ist damit das dritte Mal in Folge, dass diese traditionsreiche Veranstaltung nicht stattfinden wird. Die Verantwortlichen bezweifeln, dass es jemals wieder Jubel, Trubel und Heiterkeit in dieser Form in der Mehrzweckhalle geben wird. „Die Zeiten haben sich geändert, der Andrang bei Karnevalsveranstaltungen hat allgemein nachgelassen. Und dann stehen auch noch die Kosten im Raum, die nicht mehr aufgefangen werden können“, sagt Reinhard Wendker, Vorsitzender des Vadruper Schützenvereins.