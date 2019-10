Sie sind jung, dynamisch – und chronisch krank: Britta (23) und Christian (43) haben Rheuma – und sie haben sich entschlossen, die Protagonisten der Aufklärungskampagne „Rheuma ist jünger als du denkst“ zu sein, die die Deutsche Rheuma-Liga am Welt-Rheuma-Tag 2019, am 12. Oktober, startet.

Diese Gründe haben sie dazu bewogen: Damit junge Rheumatiker mehr Verständnis erfahren und ernst genommen werden. Und um die Öffentlichkeit zu informieren, was es überhaupt heißt, Rheuma zu haben. Weil sie möchten, dass Rheuma nicht mehr nur als „Alte-Leute-Krankheit“ wahrgenommen, nicht nur mit Arthrose assoziiert wird. Damit Rheuma frühzeitig erkannt wird, notwendige medizinische Maßnahmen schnellstmöglich eingeleitet werden – denn umso besser stehen die Chancen, einen Stillstand der Krankheit zu erreichen.

„Rheuma ist keine Frage des Alters, es ist keine Alte-Leute-Krankheit. Darauf immer wieder hinzuweisen, aktuell mit der Kampagne ,Rheuma ist jünger als du denkst´, ist ein besonderes Anliegen. Es muss ein Wandel in der öffentlichen Wahrnehmung von Menschen mit Rheuma stattfinden. Sie dürfen nicht diskriminiert werden. Denn diese Diskriminierung erschwert besonders jungen Menschen die eigene Identifikation mit der chronischen Erkrankung“, sagt Rotraut Schmale-Grede, die Präsidentin der Deutschen Rheuma-Liga. „Wir haben bei unseren Projekten und Maßnahmen sehr differenziert die Bedürfnisse der Betroffenen der verschiedenen Altersgruppen im Blick.“

Im Rahmen dieses weltweiten Aktionstages findet für alle Altersgruppen auch in der Region eine Infoveranstaltung zu diesen Themen statt. Die Arbeitsgemeinschaft der Rheuma-Liga Warendorf – vertreten durch die Sprecherin Gaby Hollmann sowie allen anderen ehrenamtlichen in dieser Arbeitsgemeinschaft Warendorf – laden am Sonntag, 12. Oktober, nach Telgte ein. In den Räumen und Außenanlagen der Klinik Maria Frieden finden Vorträge und Aktionen statt, bei denen jeder mitmachen und zuhören, sowie tiefer in das Thema Rheuma einsteigen kann.

Vielfältige Informationen erhalten Interessierte an diesem Weltrheumatag auch an diversen Infoständen. Für das leibliche Wohl vor Ort ist gesorgt.

Weitere Infos zu dieser Veranstaltung finden Interessierte auf den Plakaten und Flyern der Rheuma-Liga Warendorf, die an vielen Stellen in Warendorf und Umgebung aushängen und liegen, sowie in Warendorf auch direkt im und am Büro der Rheuma-Liga Warendorf am Münsterwall 2.