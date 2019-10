Nachdem am Mittwoch die ersten Warnbaken aufgestellt worden waren, haben am Donnerstagmorgen die von Straßen.NRW angekündigten Bauarbeiten an der Kreuzung B 51/Münstertor/Kiebitzpohl begonnen. Dort wird in den kommenden vier Wochen die Fahrbahn instand gesetzt.

Zu Verkehrsbehinderungen kam es auch im morgendlichen Berufsverkehr nicht, weil lediglich aus Richtung Warendorf kommend die Linksabbiegerspur nach Telgte verkürzt und aus Richtung Münster die Fahrbahnverengung von zwei auf eine Spur vorgezogen wurden.

Anders kann dies aussehen, wenn die Einfahrt ins Münstertor ab kommenden Dienstag bis voraussichtlich Sonntag, 20. Oktober, voll gesperrt wird. Dann nämlich müssen die Fahrzeuge nach Telgte hinein und hinaus über die Westbeverner Straße, Baßfeld und Orkotten umgeleitet werden. Der Verkehr auf der B 51 kann dann in beide Richtungen einspurig an den Bauarbeiten vorbeifahren. Auch die Ein- und Ausfahrt zum Gewerbegebiet Kiebitzpohl ist weiterhin möglich. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr.

In den kommenden Tagen werden zunächst die alten Asphaltschichten abgefräst und dann in einer Stärke von vier bis zwölf Zentimetern neu aufgebaut. Außerdem wird die Rechtsabbiegerspur zum Gewerbegebiet „Kiebitzpohl“ für Fahrzeuge, die aus Richtung Warendorf kommen, um rund 20 Meter verlängert. Die Kosten der Maßnahme betragen 390 000 Euro.