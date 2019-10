„Wir Wiewelhooker Kinder sind vergnügt und froh“, klang es vielstimmig beim bunten Nachmittag der Seniorengemeinschaft durch den Saal des Pfarrheimes. Der Auftritt, der zur Erntedankfeier passte, sorgte für eine Bereicherung des Programms. Musikalisch untermalt durch Ursula Rösmann auf der Gitarre war ein weiterer schwungvoller Vortrag. Alles, was die Kinder an Blumen, Äpfeln, Birnen bis hin zu einem Kürbis dem Liedtext entsprechend mitgebracht hatten, verteilten sie an die Senioren.

Hedwig Flechtker war vollkommen überrascht, als Tim Gausepohl ihr den schweren Kürbis übergab. Ein prächtiges Bild bot sich auch, weil sich die Kinder und die begleitenden Eltern als Bienen verkleidet hatten.

„Das war spitze. Ihr habt mit eurem Beitrag zur Bereicherung der Erntedankfeier beigetragen“, hob Marlies Sommer , Leiterin der Seniorengemeinschaft, hervor, dem sich ein lang anhaltender Beifall anschloss. Für die Mädchen und Jungen aus dem Wiewelhook gab es Süßigkeiten als Dankeschön.

Nicht nur das Auftreten der Kinder hat Tradition. Auch das Vorlesen einer Geschichte durch Marlies Sommer sowie das Singen im Seniorenkreis gehören dazu.

Marlies Sommer, Maria Topheide, Renate Luttermann und Giesela Schapmann vom Seniorenteam bewirteten die zahlreichen Gäste an den Tischen mit Kaffee und Kuchen. Mit einer Andacht hatte die Erntedankfeier begonnen.

Beim Treffen der Senioren konnte auch eifrig geklönt, und die Kontakte konnten vertieft werden. Marlies Sommer freute sich, dass auch Teilnehmer aus Telgte und Ostbevern an den Veranstaltungen teilnehmen.