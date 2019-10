Die Natur wahrzunehmen und als Schöpfung zu achten, das war das Ziel eines Workshops zum Thema „Wir und die Bäume“, den das Museum Religio, gefördert vom Abrahamischen Forum in Deutschland. für die Viertklässler der Brüder-Grimm-Schule durchführte.

Das Abrahamische Forum stellt dafür Religionen- und Naturschutzteams zusammen, die aufzeigen, wie sich umweltbewusstes Verhalten im Alltag umsetzen lässt, heißt es in einer Mitteilung.

Nach der Einleitung im Klassenzimmer, in der die Referentinnen Deborah Williger vom Institut für Theologische Zoologie in Münster, Gudrun Stricker vom NABU-Münsterland und Dr. Simone Müller vom Museum Religio die unterschiedlichen Sichtweisen des Baums in Religion und Naturwissenschaft darlegten, ging es für die Schüler ins Freie. In den Emsauen galt es, mit verbundenen Augen einen Baum zu ertasten und ihn anschließend im Umkreis des Waldes wiederzufinden. In Gruppen suchten sich die Brüder-Grimm-Schüler danach „ihren“ Baum aus und beschrieben in einem Steckbrief seine Struktur, sein Aussehen und seine Wirkung auf sie als ein Lebewesen.

Besondere Baumbilder entstanden aus Zweigen, Blättern und anderen Naturmaterialien, die die Kinder auf dem Boden fanden und zusammentrugen. Schließlich erfuhren die Schüler noch Einzelheiten über zwei besondere Bäume, die Telge und die Marienlinde.