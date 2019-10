Experten sprechen von einem Jahrhundertwerk, das Dr. Rolf Braun geschaffen hat. Denn der ehemalige Lehrer hat in einer wahren Sisyphusarbeit die Ratsprotokolle der Stadt Telgte von 1624 bis 1799 transkribiert und bearbeitet. Was sich auf den ersten Blick wenig spektakulär anhört, hat es in sich. Denn egal ob als Fundgrube für Genealogen, Politikwissenschaftler, Heimatkundler oder andere Interessierte: Die knapp 6000 Seiten bieten eine Fülle an Informationen, Fakten und Wissenswertem rund um Telgte und die Entwicklung eines kleinen Gemeinwesens im Laufe der Jahrhunderte. 13 Bücher umfasst das Mammutwerk, das bislang nur in digitaler Form auf dem Computer von Dr. Rolf Braun existiert.

Der Kreis-Geschichtsverein Beckum-Warendorf, er hat sich zur Herausgabe des Ganzen in Zusammenarbeit mit dem Aschendorff-Verlag entschlossen, hat bereits einige Exemplare im Laufe der Subskriptionsphase an den Mann oder die Frau gebracht. Aktuell fehlen aber noch elf Exemplare, damit der Druck des Gesamtwerkes wirtschaftlich möglich ist.

Damit diese Hürde genommen werden kann, wird Dr. Thomas Müller, ✆ 77 215, ein von der Bedeutung des Werkes absolut überzeugter Telgter, in den nächsten Wochen ein wenig die Werbetrommel rühren. Konkret wird er zahlreiche Briefe an Gewerbetreibende und Unternehmen in der Emsstadt schreiben und zudem im Bereich der Altstadt selbst von Tür zu Tür gehen, um im Rahmen einer Spendenaktion die Finanzierung der fehlenden Exemplare zu ermöglichen.

Dafür hat der Kreis-Geschichtsverein eigens ein Spendenkonto bei der Sparkasse Münsterland-Ost (IBAN DE81 4005 0150 0000 0022 87) eingerichtet. Über die Spenden soll die Finanzierung der fehlenden Exemplare ermöglicht werden. Diese sollen etwa Universitäten und Bibliotheken, die aufgrund begrenzter Finanzmittel keine Anschaffung tätigen könnten, zugute kommen, um damit die Forschung zu unterstützen.

Von der Bedeutung des Gesamtwerkes und der Aktion ist auch Bürgermeister Wolfgang Pieper vollkommen überzeugt. „Für eine kleine und über die Jahrhunderte nicht gerade reiche Stadt wie Telgte ist es etwas ganz Besonderes, wenn sie gut erhaltene Archivbestände hat. Wenn dann jemand wie Braun in unermüdlicher 20-jähriger Kleinarbeit die dort vorhandenen Ratsprotokolle in eine heute lesbare Schrift überträgt und mit einem riesigen Register versieht, dann macht er es möglich, dass die Wissenschaft diese Telgter Geschichtsquellen weiter erschließen kann“, betont er in einem Unterstützungsschreiben für den Kreis-Geschichtsverein.