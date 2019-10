Zwischen Angst und Hoffnung

„Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet“, lautet ein bekannter Satz von Alan Kay, der als Informatiker unter anderem durch die Entwicklung der grafischen Benutzeroberfläche Weltruhm erlangt hat.

Das Wissen, dass die Zukunft schon im Heute vorhanden ist, treibt vor allem die jüngere Generation in Deutschland in diesen Monaten um. Sie hat Angst, bald keine lebenswerte Umgebung mehr vorzufinden. Deshalb will sie diese hier und jetzt beeinflussen. Viele junge Leute – auch aus Telgte – unterstützen die Bewegung „Fridays For Future“, weil sie befürchten, dass der Klimawandel ihnen jede Zukunft nimmt. Gemeinsam wollen sie etwas ändern.

Zusammenhalt ist für sie ein wichtiger Punkt. Denn viele sehen die Zukunft nicht nur für sich lokal, sondern denken global. Schließlich wachsen sie in eine über alle Grenzen hinweg verbundene Welt hinein. So wie Jurastudent Louis Lucas aus Telgte, der sich gemeinsam mit Joest Homann und Leena Kaijo vom Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium über die Zukunft Gedanken gemacht hat: „Es ist wichtig, sich mit der Welt zu vernetzen, seine Entscheidungen abzustimmen und sie zusammen durchzusetzen.“ Denn dann geht seiner Meinung nach auch der Fortschritt schneller.

Diese Ansicht teilt auch Joest Homann. Er findet: „Es muss einen ständigen Wandel geben, um angepasst zu sein. Wir können nicht auf einer Stelle stehen bleiben.“

„Ich habe aber das Gefühl, dass Teile der Welt einen Rückschritt machen. Ich finde es absurd, was für Menschen an die Macht kommen. Das macht mir Angst“, betont Leena Kaijo.

Was aber ist mit Ängsten? „Man muss sich um das Neue keine Sorgen machen. Das kommt ganz von selbst“, so ein Zitat des bekannten Schriftstellers Martin Mosebach. Der eine macht sich mehr Gedanken um die Zukunft und weiß genau, was er will. Andere wissen es hingegen noch gar nicht. Das könne beängstigend sein, so die Experten. Denn man kann ja nicht einfach in die eigene Zukunft schauen wie ins TV-Programm, um zu gucken, was erwartet mich denn morgen?

Dr. Stefan Brandt ist ein „Mann der Zukunft“, denn er ist der Direktor des Berliner Zukunftsmuseums „Futurium“. Der Experte sagt: „Je länger ich über Zukunftsfragen nachdenke, desto klarer wird mir, dass man einzelne Zukunftsthemen nicht isoliert sehen kann. Zum Beispiel die Mobilität: Was nützt es mir, an einzelnen Stellschrauben der Technik zu drehen, wenn ich nicht weiß, wozu mir Mobilität eigentlich dienen soll? Die heimliche Frage hinter Themen wie der Mobilität der Zukunft lautet doch: Wie wollen wir leben?“

Wie wollen sie leben? Wie stellen sich die drei jungen Leute aus Telgte ihr Leben in 30 Jahren vor? Es muss sich in Sachen Bildung etwas tun, denn das stumpfe aus dem Buch lernen ist nicht mehr unbedingt zeitgemäß, sind sie sich einig. In manchen Dingen wandele sich dieses System ja bereits. So sagt auch Louis Lucas: „Kleine Schritte werden ja bereits getan. Zum Beispiel die Digitalisierung an den Schulen.”

Joest Homann, der später in der Raumfahrtforschung aktiv sein will, antwortet auf die Frage, ob es möglich sei, in der Zukunft auf dem Mond Urlaub zu machen, mit einem klaren Ja. Und Leena Kaijo, die sich noch nicht ganz sicher ist, was die Zukunft für sie bringt, glaubt, dass die Berufe im IT-Bereich sehr relevant werden. Und was ist ihnen wichtig? „Mein Wunsch für die Zukunft ist sicher leben“, betont Louis Lucas. Da hat Leena Kaijo so ihre Bedenken: „Ich glaube, es wird ein Problem mit dem sicheren Leben.“ Joest Homann blickt auf die Arbeitswelt der Zukunft: „Die sozialen Fähigkeiten werden wichtiger sein als die technischen“, ist der Schüler überzeugt. Alle drei sind sich einig, dass Roboter viele Aufgaben im täglichen Leben übernehmen werden. Aber eben nicht alle. Besonders im Bereich der Kommunikation und des Austausches untereinander glauben die jungen Menschen daran, dass sich gar nicht so viel ändern wird, wie man das in vielen Zukunftsszenarien sieht: Sie sind überzeugt, dass die Menschen immer noch direkt miteinander sprechen werden und nicht nur über Handynachrichten oder andere Vernetzungen, an die man heute gar nicht denken kann.

„Die Zukunft gehört denen, die an die Wahrhaftigkeit ihrer Träume glauben“, ist ein bekanntes Zitat der amerikanischen Menschenrechtsaktivistin Eleanor Roosevelt. Für sie war es wichtig, das jeder an seinen Zukunftsträumen festhält, denn sie können ein roter Faden für das Leben sein. Denn Träume sind umsetzbar, war sie immer überzeugt.