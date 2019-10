Sein 60-jähriges Bestehen feierte der Kanu-Club Telgte jüngst mit einem Fest am Bootshaus. Zwölf Gründungsmitglieder waren es vor sechs Jahrzehnten, die einerseits Spaß am Wassersport hatten sowie andererseits organisieren und zupacken konnten. Die Geschichte dahinter klingt heutzutage fast unglaublich: Nach der Idee, die Gelegenheit zu nutzen und an der Ems ein Bootshaus zu erreichten, ging es Schlag auf Schlag. Innerhalb weniger Tage waren die erforderlichen Genehmigungen besorgt, die Fundamente ausgeschachtet, und die Arbeiten liefen auf Hochtouren. Wenige Wochen später war der Traum vom eigenen Bootshaus bereits wahr geworden. Das übrigens hat zwar schon so manches Hochwasser erlebt, allerdings war es in den vergangenen 60 Jahren nie überflutet, die Räume blieben immer trocken. Zu den Gründungsmitgliedern, die geehrt wurden, gehörten Theo Homann, Horst Ebert, Bernhard Sandfort, Tönne Scheve und Clemens Revering.