Gisela Schapmann hat Wort gehalten. Und das im doppelten Sinne. 19 Jahre gehörte sie dem Seniorenteam der Seniorengemeinschaft Westbevern an, war stets ehrenamtlich aktiv, wenn die monatlichen Treffen, Andachten, Ausflüge, Wallfahrten und der Senioren-Urlaub durchgeführt wurden. Dass mit 70 Jahren Schluss sein sollte, das hat sie nun eingehalten.

Beim Treffen der Seniorengemeinschaft wurde sie von Marlies Sommer , Leiterin der Seniorengemeinschaft, sowie die Teammitglieder Maria Topheide und Renate Luttermann mit Blumen und Süßigkeiten als Zeichen der Anerkennung verabschiedet.

Lang anhaltender Beifall durch die Mitglieder gab es für die stets gut gelaunte und hilfsbereite Mitstreiterin obendrein. „Dein Einsatz für die Seniorengemeinschaft verdient Respekt und Anerkennung“, stellte Marlies Sommer heraus und hob auch die gute Teamarbeit in all den Jahren hervor, zu der Gisela Schapmann ihren Beitrag geleistet habe. „Wir waren stets eine gute Truppe. Wir haben uns immer gut verstanden, daher fällt mir der Abschied schwer“, sagte Gisela Schapmann, der man Freude über 19-jähtrige Tätigkeit ebenso anmerkte wie auch den Wehmut des Abschieds. „Ich habe in all der Zeit viel erlebt. Daher werden auch die schönen Momente – davon gab es sehr viele – stets wach bleiben“, so Schapmann.