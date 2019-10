Auf der Bahnstrecke Münster – Osnabrück werden von heute bis zum 14. Dezember umfangreiche Baumaßnahmen durchgeführt. Es wird abschnittsbezogene Streckensperrungen geben. In diesem Zeitraum ist ein umfangreicher Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet, und die Abfahrtzeiten der RB 66 werden sich verschieben. Das hat Auswirkungen auf die Anschlüsse des T 390 am Bahnhof Vadrup. Durch den Anschluss der R 13 vom und zum Telgter Bahnhof beziehungsweise nach Münster an der Haltestelle Westbevern, Kirche, sind Anpassungen im Fahrplan der T 390 während der Bauphase nicht möglich. Durch die veränderten Abfahrzeiten der RB 66 beziehungsweise des Schienenersatzverkehrs am Bahnhof Vadrup wird während der Bauphase nur ein Teil der Anschlüsse erreicht. Kunden sollten sich vor Fahrtantritt informieren, ob ein Anschluss zu der von ihnen gewünschten Fahrt gewährleistet ist. Alternativ steht die R 13 mit Umstieg am Bahnhof Telgte für Fahrten von und nach Münster zur Verfügung. Weitere Infos unter: https://www.eurobahn.de/baumassnahmen/