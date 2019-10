Fleißige Helfer aus den Reihen des Telgter Heimatvereins nahmen in der Innenstadt 230 Blumenampeln ab. In diesem Jahr habe es so gut wie keinen Vandalismus gegeben, freute sich Wilhelm Hemann, Kassierer des Heimatvereins. Bereits im November werden die Heimatfreunde die Altstadt wieder mit Weihnachtskugeln und Tannenbäumen für die Advents- und Weihnachtszeit festlich schmücken.