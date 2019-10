Spritziger und lebendiger Swing

Wenn sich das Bürgerhaus in einen glitzernden Tanzpalast verwandelt, dann ist dafür Peter Fleischhauer mit seinem „King Of Swing Orchestra“ verantwortlich. Wieder kam der versierte Schlagzeuger und Big-Band-Leiter mit einem bunten Strauß swingender Melodien nach Telgte und die Musik begeisterte nicht nur die Liebhaber feinsten Big-Band-Klangs.

In einer wahren Hommage an den unvergleichlichen Sound von Benny Goodman , Duke Ellington, Count Basie bis Glenn Miller verging die Zeit fast wie im Flug. Denn die Zuhörer genossen die überaus authentische Musizierweise der bestens aufeinander eingestimmten Musiker. Lebendige, meist originale Arrangements sorgten für ein zusätzliches musikalisches i-Tüpfelchen.

Schon vom ersten Song namens „Don’t Be That Way“ an war man ganz vom Rhythmus des Swing eingefangen, zumal wenn mit dem Klarinettisten Engelbert Wrobel einer der wohl renommiertesten Goodman-Spezialisten auf der Bühne stand. Er wusste mit seinem ausdrucksstarken Spiel dem Geist des großen Klarinettisten ein lebendiges Gewand zu verleihen.

Ganz dem Titel des Konzertes „Burnin’ For Swing“ entsprechend war ein facettenreiches Programm zusammengestellt worden, bei dem jeder Besucher sein ganz persönliches Lieblingslied finden konnte. Bei diesem prickelnd unterhaltsamen Abend erklangen die legendären Standards wie „Mission To Moskow“, „For Once In My Life“ bis „In The Mood“.

Benny Goodman war in den 1930er Jahren einer der populärsten Vertreter des Swing. Selbst so renommierte Komponisten wie Paul Hindemith, Béla Bartok und Aaron Copland haben für ihn geschrieben. Er spielte 1938 in der New Yorker Carnegy Hall, verschaffte so dem Swing seinen ultimativen Durchbruch, und an diesem Abend fühlte man sich in dieses goldene Zeitalter zurückversetzt.

Der berühmteste Bandleader aller Zeiten hat im „King Of Swing Orchestra“ einen passenden Repräsentanten gefunden. Selbst Rachel Goodman, Tochter des bekannten Musikers, würdigte die lebendige Interpretation der Sounds ihres Vaters durch diese seit 25 Jahren auf internationalen Bühnen aufspielende Formation.

Das Geheimnis des Ensembles ist sein authentischer Klang, der im Bürgerhaus bereichert wurde durch die warme Stimme der Sängerin Anna Larsen. Ihre Vokal-Arrangements stammten aus der Feder von Bill Rogers, der schon für Frank Sinatra gearbeitet hat. Ihre Stimme erhob sich glanzvoll über dem farbenreichen Orchesterklang. Vor allem das Duett mit dem Sänger und Instrumentalisten René Steinke war ein Genuss.

Feinste Stimmgruppentrennung, wohl differenzierte Dynamik über dem punktgenauen Rhythmus von Peter Fleischhauer begeisterten. Die großen Swing-Balladen waren bei dieser Formation genauso gut aufgehoben wie die unter die Haut und in die Beine gehenden Tanzstücke.

Das Fazit: Swing wird immer ein Publikum finden, wenn er so spritzig und lebendig erklingt.