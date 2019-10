Wer einen Garten hat, kann stacheligen Gästen bei der Vorbereitung auf den mehrmonatigen Winterschlaf helfen. Das A und O ist die naturnahe Gestaltung. Wenn sich darin durch heimische Pflanzen, Sträucher und Bäume auch Insekten – die natürlichen Nahrungstiere des Igels – wohlfühlen und genügend Baumaterial für Unterschlüpfe vorhanden sind, hilft das dem Igel ebenso wie vielen anderen Arten, etwa Vögeln und bodennah lebenden Kleintieren sowie Insekten. Aufgeschichtetes Laub, Totholzhaufen, aufgehäufter Baumschnitt in einer abgelegenen, ruhigen Ecke des Gartens bieten Igeln ideale Bedingungen. Über das stachlige Thema kann man sich beim Igeltag in Telgte am kommenden Samstag, 19. Oktober, zwischen 12 und 15 Uhr im Garten des Vereins Naturnah informieren und Tipps für den eigenen Garten bekommen. Initiiert durch den Verein „Pro Igel“ (www.pro-igel.de ) stehen Fachleute Rede und Antwort. Die Veranstaltung ist kostenlos, Anmeldung ist wünschenswert. Interessierte sollten sich an Ulli Seewald von Pro Igel (info@pro-igel.de ) wenden.