Die VHS bietet erneut einen Einstiegskurs in das Lesen und Schreiben von Sütterlin-, Kurrent- und Runenschriften an. Wer die Inhalte dieser kalligraphischen Kostbarkeiten erschließen möchte, um sie beruflich oder privat zu nutzen, lernt dabei im Wechsel von Schreib- und Leseübungen mit diesen Texten umzugehen. Das Nachmittagsangebot beginnt am Montag, 28. Oktober, und findet an vier Terminen jeweils montags von 14.30 bis 16.45 Uhr im VHS-Haus statt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Folgendes ist mitzubringen: Bleistift, Anspitzer, Radiergummi, Füllhalter. Neben der Kursgebühr in Höhe von 45 Euro sind zusätzlich fünf Euro für Materialkosten an die Kursleiterin zu entrichten. Anmeldungen bei der VHS, ✆ 21 53.