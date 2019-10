Ein Übungstag zusätzlich zum normalen Probenbetrieb gehört beim Musikzug Westbevern-Dorf zum festen Bestandteil der Vorbereitung auf die Auftritte. „So können wir wesentlich besser an Details arbeiten, das Geübte verfeinern und den Aktiven letztlich den Feinschliff geben, bevor nun eine Vielzahl an Auftritten anstehen“, betont Dirigent Jürgen Schäfer.

Am 16. November von 9 bis 17 Uhr sind die Aktiven beim Probentag in der Aula der Grundschule im Dorf gefordert. Dann wird Altbewährtes neu aufgefrischt und neue Stücke einstudiert.

Aufspielen werden die Aktiven des Musikzuges beim Martinsumzug am 10. November, am Volkstrauertag (17. November) in Westbevern-Dorf am Ehrenmal, auf dem Vadruper Weihnachtsmarkt (8. Dezember) und beim Benefizkonzert „ Weihnachten für alle“ (22. Dezember). Danach spielen die Musiker noch zu Weihnachten in der Reha-Klinik „Maria Frieden“ und im Rochus-Hospital auf.

Die Ausbildung des Nachwuchses ist dem Musikzug wichtig und nimmt einen großen Stellenwert ein. Derzeit erlernen Jugendliche auf der Trompete, dem Schlagzeug und Saxofon die musikalischen Grundlagen.

Interessierte Jugendliche und Erwachsene sind zu den wöchentlichen Proben – dienstags ab 19 Uhr in der Grundschule im Dorf – willkommen . Instrumente stellt der Musikzug für die Neulinge zur Verfügung.