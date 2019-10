Sollte sich die Politik dafür entscheiden, das Baugebiet „Vadrup Nord-Ost“, weiter voranzutreiben, muss zuerst eine große Hürde aus dem Weg geräumt werden. Denn der Knackpunkt ist die Entwässerungssituation in diesem Areal. Das machte Georg Micke , zuständiger Sachbearbeiter beim Abwasserbetrieb TEO, im jüngsten Planungsausschuss deutlich.

Das Problem ist dabei nicht das Schmutz-, sondern vielmehr das Niederschlagswasser. Denn die „Stupperige Baumgosse“, in die diese Oberflächenwasser eingeleitet werden, ist dort am Limit. Sprich: Zusätzliche Kapazitäten stünden nicht zur Verfügung, ohne dass die Gefahr bestehe, dass die Situation für den Alt-Bestand kritischer werde.

Nach Angaben von Georg Micke hat der Abwasserbetrieb TEO daher verschiedene Varianten untersucht, wie eine Entwässerung des Neubaugebietes gelöst werden kann.

Die sinnvollste Lösung ist dabei ein – vereinfacht ausgedrückt – Bypass nördlich um Vadrup herum, durch den das Niederschlagswasser unter der Bahnstrecke her in Richtung Wiewelhook abgeleitet werden soll. Allerdings, darauf wies Micke hin, auch wenn die Bahn in einem Vorgespräch eine Bereitschaft zur Mitwirkung signalisiert habe, die Kosten für diesen Bypass seien im sechsstelligen Bereich anzusiedeln. Wie hoch sie genau sein werden, das lasse sich erst ermitteln, wenn die genaue Trassenführung feststehe, so der Fachmann.

Bürgermeister Wolfgang Pieper betonte, dass die Politik die Entscheidung für oder gegen Bauland an dieser Stelle treffen müsse. Rund 65 Baugrundstücke sind in dem Areal vorgesehen. Pieper hielt es in einer ersten Stellungnahme für vertretbar, zumindest einen Teil der Kosten für den Bypass über die Grundstückspreise auf die Erwerber umzulegen.