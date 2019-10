Das Grab des Heiligen Liborius in Paderborn war das Ziel einer Gruppe der Wallfahrtsgilde. 25 Personen nahmen an dieser Tagesfahrt teil und waren am Ende sehr beeindruckt von der Domstadt.

Nach einer Messe mit Propst Dr. Michael Langenfeld in der Krypta des Paderborner Domes, direkt am Grab des Heiligen Liborius, folgte eine Führung durch Domprälat Theo Ahrens.

Das gemeinsame Mittagessen war Stärkung für die weiteren Programmpunkte, die entweder eine historische Stadtführung oder den Besuch des Museums für sakrale Kunst, Haus Cassau, beinhalteten.