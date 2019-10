Alternativ zum üblichen Halloween-Programm bietet das Museum Religio am Donnerstag, 31. Oktober, eine besondere Rätselführung für Kinder zwischen zehn und 13 Jahren an: Bei dieser Tour geht es passend zu Halloween gruselig zu, heißt es in einer Mitteilung. „Gemeinsam gilt es, sich von Station zu Station zu rätseln und knifflige Aufgaben zu lösen“, so die Initiatoren. Wer schafft es, die Geheimschrift zu entschlüsseln, was bedeuten die Zeichen an der Wand und was steckt dort in dem Totenschädel…? Werden alle Rätsel gelöst, wartet eine schaurig-schöne Überraschung auf die Kinder. Hintergründe zum Fest runden das Programm ab. Die Gruseltour beginnt um 18 Uhr, Treffpunkt ist am Eingang des Museums an der Herrenstraße. Eine Anmeldung, ✆ 93 120, ist erforderlich, die Teilnehmerzahl auf zwölf Kinder begrenzt.