Müde und mit vielen neuen Eindrücken und Erlebnissen kehrten die Malteser-Jugendlichen aus Telgte und Brock von der niederländischen Insel Ameland zurück. Die Jugendlichen hatten auf der Insel eine Woche voller Spiel und Spaß verbracht. Neben Ausflügen zum Strand und in den Neser Wald wurde am ,,Gruppentag“ eine Fahrradtour zum ,,Het Oerd“ gemacht, ein Naturschutzgebiet am Rande der Insel. Die Ferienzeit ist für die Jugendlichen ein großes Highlight und bot wieder einmal schöne Erlebnisse. Eines sei sicher, alle wollten wieder zurück nach Ameland, heißt im Bericht der Malteser.