Eine Vereinsanlage benötigt im Laufe eines Jahres viel Pflege, will sie für Aktive und Besucher ein ansprechendes Gesamtbild abgeben. Das gilt auch für das Gelände des Reit- und Fahrvereins „ Gustav Rau “ Westbevern, der sein Domizil im Sickerhook hat. Und wenn die Herbsttage anstehen, dann gehört das Beschneiden der Hecke, die sich an einer Längs- und Querseite der Reithalle befindet, dazu.

Bernhard Altenschulte und Bernhard Baune, die den Schnitt vornahmen und das Grünzeug auch entsorgten, gehören zu den Vereinsmitgliedern, die sich in vielen Bereichen zum Wohle des Vereins einsetzen. Für sie geht es mit dem Einsatz an der dem Reitplatz zugewandten Seite weiter. Dort wird der Schotterstreifen von Sand und Unkraut befreit, und – soweit notwendig – wird auch neuer Splitt aufgetragen, damit sich wieder eine ebene Fläche ergibt.

Dabei haben sie auch die Fuchsjagd des RFV am 26. Oktober im Blick, zu der alle Mitglieder, Freunde und Gönner eingeladen sind. Auch bei der Ausstellung des Rassegeflügelzuchtvereins Telgte und Umgebung – am 2. und 3. November in der Reithalle – soll alles ordentlich aussehen.