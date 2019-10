Zu einem Probenwochenende mit Stimmbildung trafen sich die Sängerinnen und Sänger des Gospelchores St. Marien an einem Wochenende im Pfarrheim St. Johannes. Es galt letzte Feinheiten herauszuarbeiten, damit das Konzert am Sonntag, 27. Oktober, für alle Zuhörer ein Genuss wird.

Samstags wurde parallel zur Probe mit jeder Stimmgruppe eine Stimmbildung gemacht. Christiane Can­stein übernahm diese Arbeit und brachte den Sängern Techniken bei, wie sie besser atmen beziehungsweise wie sie ihre Aussprache beim Gesang betonen können. Das sei schon mal eine sehr feuchte Angelegenheit gewesen, heißt es im Bericht des Chores. Zur gleichen Zeit probte Stephan Hinssen weiter an den Stücken des Konzertes.

Da am Sonntag nur eine kleine Pause eingelegt wurde ging das Probenwochenende schon kurz nach Mittag zu Ende. Die Vorbereitungen zum Konzert schließen mit der Generalprobe am Donnerstagabend in der St.-Clemens-Kirche.

Mit viel Freude und Zuversicht blicken nun alle Beteiligten dem Wallfahrtsabschlusskonzert am Sonntag um 16 Uhr in St. Clemens entgegen. Das Konzert steht unter dem Titel „We are marching“. In bewährter Manier pilgert der Chor unter der Leitung von Stephan Hinssen singend durch die Welt des Gospels und modernen Spirituals. Mit im Reisegepäck sind afrikanische Lieder, bekannte traditionelle Gospels wie „Go down Moses“ und moderne rockige Spirituals.

Der Eintritt zu dieser einstündigen musikalischen Reise sei frei(willig), heißt es abschließend.