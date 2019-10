Die extreme Trockenheit und die intensive Sonneneinstrahlung haben den langen Lebensbaumhecken im Erweiterungsteil auf der Ostseite des Friedhofs schwer zugesetzt. Große Teile der Pflanzen vertrockneten, so dass die gesamten Hecken nun erneuert werden müssen.

Angelegt worden war der Friedhof vor Jahren als sogenannter Heckenfriedhof. Die Hauptwege wurden fortan von Lebensbäumen (Thuja occidentalis) begrenzt, die Grabflächen durch Eiben. Die Außengrenze der Begräbnisstätte säumen Hainbuchen. Den Eiben und den Hainbuchen hatte die Trockenheit nichts ausgemacht, so dass nur sie für eine Neubepflanzung in Betracht gezogen wurden. Die Entscheidung fiel für die Buche, weil diese nicht so dicht ist und auch schon einmal hindurchgeblickt werden kann. „Dadurch werden wir weniger Vandalismus und Diebstahl haben“, ist sich Ihno Gerdes vom Fachbereich Bauwesen sicher. „Das hatten wir gerade in diesem Bereich sehr viel“, fügt Reinhard Große Jäger von der mit der Neugestaltung beauftragten Friedhofsgärtnerei Große Jäger hinzu. Immer wieder seien frisch gepflanzte Blumen innerhalb kürzester Zeit verschwunden.

880 Hainbuchen von 150 bis 175 Zentimeter Größe sollen in den nächsten Tagen gepflanzt werden. Höher sollen die neuen Hecken auch nicht werden, so dass auch noch darübergeblickt werden kann. „Wir wollen neue Angsträume vermeiden“, so Gerdes. Gleich mit eingebaut wird eine zusätzliche Bewässerung in Form eines Tropfschlauches, die bei Bedarf angedreht werden kann. Ein zu starkes Austrocknen des Bodens soll zudem durch auf der Oberfläche ausgebrachten Rindenmulch vermieden werden.

25 000 Euro kostet die Neupflanzung samt Bewässerung. Bezahlt wird das Ganze aus dem städtischen Haushalt. Abgeschlossen sein soll die Maßnahme auf jeden Fall vor dem Feiertag Allerheiligen.