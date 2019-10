Zu einem Kammerkonzert mit dem Eliot Streichquartett lädt der Kultur-Freundeskreis am kommenden Sonntag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr ins Bürgerhaus ein.

Maryana Osipova und Alexander Sachs (Violine), Dmitri Hahalin (Viola) und Michael Preuss (Violoncello) beleuchten in ihrem Programm „Russische Klangfarben“ die verschiedensten Facetten der klassischen Musik Russlands: etwa frühlingshafte Stimmungen im ersten Streichquartett C-Dur op. 49 von Dmitri Schostakowitsch, volkstümliche Melodien aus dem Kaukasus im zweiten Streichquartett F-Dur von Sergej Prokofjew und schließlich den Gesang einer orthodoxen Totenmesse in Peter Tschaikowskys drittem Streichquartett es-Moll.

Das Eliot Quartett gründete sich im Sommer 2014 in Frankfurt am Main und zähle bereits zu den interessantesten und vielversprechendsten Streichquartetten der neuen Generation, heißt es in der Ankündigung des Kultur-Freundeskreises. Das Ensemble ist international besetzt – die Mitglieder stammen aus Russland, Kanada und Deutschland.. 2018 erhielt das Eliot Quartett den zweiten Preis beim Mozartwettbewerb Salzburg sowie den zweiten Preis bei der Melbourne International Music Competition, gewann den Preis des Deutschen Musikwettbewerbs mit drei Sonderpreisen sowie den ersten Preis mit Sonderpreis bei der Karol Szymanowski Competition.

Karten sind noch bis Samstag zum Vorverkaufspreis von 14 Euro bei „Tourismus + Kultur“ in der Kapellenstraße sowie in Westbevern bei Nosthoff Schuhe und Schreibwaren, Kirchplatz 4, erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 16 Euro. Studenten und Auszubildende unter 25 Jahren zahlen fünf Euro. Schüler in Begleitung Erwachsener haben freien Eintritt.