„Wir sind guten Mutes, dass wir eine Topveranstaltung hinlegen werden.“ Hermann-Josef Schulze-Zumloh , Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Warendorf, ist schon jetzt voller Vorfreude, auf den „Tag der Landwirtschaft“, der am Sonntag, 28. Juni 2020, von 10 bis 18 Uhr in Telgte im Bereich der Planwiese stattfinden wird.

Alle fünf Jahre gibt es diesen „Tag der Landwirtschaft“, zuletzt 2015 in Beckum, davor in Warendorf. Schulze-Zumloh stellt heraus, dass es sich bei dieser Großveranstaltung nicht um eine Fachinformationsmesse handelt, sondern dass gezielt alle Bürger angesprochen werden sollen. Insbesondere auch die, die ansonsten nur wenig mit der Landwirtschaft in Kontakt kommen. „Deshalb kommt die Landwirtschaft auch in die Stadt“, so der Vorsitzende des Kreisverbandes. Zielpublikum sind alle Verbraucher, ganz besonders auch Familien mit Kindern.

Losgehen wird es um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Clemens-Kirche. Zu dieser Zeit soll es auch schon einen „landwirtschaftlichen Hingucker“ (Schulze-Zumloh) auf dem Marktplatz geben. Man sei zudem mit der Hanse im Gespräch bezüglich eines verkaufsoffenen Sonntags.

Zentrum des Geschehens ist aber die Planwiese. Dort werden nicht nur die klassischen Landwirte sich und ihre Arbeit präsentieren, sondern alle, die, so der Vorsitzende, die Teil des Systems sind – wie beispielsweise Futtermittelzulieferer, Molkereien oder Maschinenhersteller. Hinzu kommen aber auch die, die in der Natur unterwegs sind. Schulze-Zumloh nennt hier exemplarisch Jäger und Imker, aber auch Verbände wie den Nabu oder den BUND. Mit im Boot sitzt auch der Kreis Warendorf mit seinen landwirtschaftlichen Ämtern wie dem Veterinäramt oder der Unteren Naturschutzbehörde.

Mit eingebunden sind auch die 13 Kommunen des Kreises. Jede einzelne wird ein landwirtschaftliches Fachthema wie beispielsweise Ackerbau, Blühsteifen oder Schweinzucht vorstellen. „Dadurch soll die Vielfältigkeit der Landwirtschaft gezeigt werden“, so Schulze-Zumloh.

Mehrere Gründe, so Schulze-Zumloh, hätten dafür gesprochen mit dem „Tag der Landwirtschaft nach Telgte zu kommen. Zum einen habe man vom hiesigen Landwirtschaftlichen Ortsverband viel Unterstützung erfahren. Zum anderen seien die Initiatoren von der Stadt Telgte mit offenen Armen empfangen worden. „Und Telgte hat schon oft gezeigt, dass es große Veranstaltungen kann“, berichtet der Kreisverbandsvorsitzende in Anspielung auf den Mariä-Geburts-Markt. Zudem sei die Nähe zu Münster ein wichtiger Punkt gewesen. Ziel sei es, von dort „die klassischen Verbraucher, die nicht so viel mit der Landwirtschaft in Kontakt kommen“, nach Telgte zu locken.

Auch für Speis’ und Trank wird zur Genüge gesorgt sein. „Landwirtschaft kann man sehen, riechen und schmecken“, merkt Schulze-Zumloh bei diesem Punkt an.

Der Eintritt zum Veranstaltungsgelände ist frei.