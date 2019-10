Eine schnelle Kehrtwende, um die Mitstreiter abschütteln, ein beherzter Griff, um das kleine Stück Fell zu ergattern – Mut, Entschlossenheit und Fairness gehören zu den Kriterien einer Fuchsjagd.

Die Aktiven des Reit- und Fahrvereins „ Gustav Rau “ Westbevern begeben sich am Samstag, 26. Oktober, ab 15.30 Uhr auf dem Gelände an der Vereinsreithalle auf die Suche nach neuen Fuchsmajoren, die die Nachfolge von Jessica Hesse (Großpferde) und Carina Schlieper (Ponys) antreten.

Um 8.15 Uhr treffen sich die Teilnehmer an der St.-Anna-Kapelle. Dort findet um 8.30 Uhr ein Gottesdienst statt. Ein gemeinsames Frühstück im Clubraum der Vereinsreithalle, Sickerhook 27, schließt sich an. Der Start zum Geländeausritt erfolgt an der Vereinsreithalle. Begleiter – im Konvoi per Pkw oder Leeze – sind dabei wie gewohnt willkommen. Um 12.30 Uhr finden Essen und Jagdgericht auf dem Hof Willi und Hedwig Schulze Beckendorf, Ostbeverner Straße, in Schmedehausen statt. Um 15.30 Uhr werden dann die neuen Fuchsmajore auf dem Gelände der Vereinsreithalle in Vadrup ermittelt.

Zum Fuchsjagd-Festball wird um 19.30 Uhr in den „Gasthof Mersbäumer“, Loburg, in Ostbevern eingeladen. Karten sind ab sofort im Vorverkauf zum Preis von fünf Euro bei Charlotte Wiegert, Luisa Huber und Kathrin Kolkmann erhältlich.