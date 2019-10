600 Tiere in der Reithalle

Rund 1200 Futter- und Wassernäpfe sind bereits gewaschen worden. Die annähernd 500 Käfige, in denen unter anderem Hühner, Zwerghühner, Tauben und Enten untergebracht werden, sind für die Tiere gesäubert und überprüft worden.

Die rege Betriebsamkeit im Kreis der Mitglieder des Rassegeflügelzuchtvereins Telgte und Umgebung hat mit diesen ersten Aktivitäten bereits eingesetzt. Das bedeutet gleichzeitig, dass die Vereinsschau des RGZV bevorsteht.

Bei der Ausstellungsversammlung unter der Leitung des ersten Vorsitzenden Klaus Haverkamp wurden nähere Details zu Aufbau und Ablauf erörtert sowie Arbeitseinsätze festgezurrt. Alle Vereinsmitglieder sind dabei gefordert.

Die Vereinsschau gehört zu größten ihrer Art und ist ein Event, das Züchter, Tierfreude und Besucher gleichermaßen begeistert. Mit ihrer Präsentation verbinden die Züchter die Hoffnung, jugendlichen Nachwuchs zu gewinnen.

Eine erfolgreiche Schau wünschen sich auch diesmal der RGZV-Vorsitzender Klaus Haverkamp, Ausstellungsleiter Michael Große Schute, Schriftführerin Roswitha Mühl. Die Veranstaltung findet am 2. und 3. November in der Reithalle des RFV „Gustav Rau“ Westbevern im Sickerhook statt. Rund 600 Tiere werden erwartet. „Wir stecken mitten in den Vorbereitungen. Alle packen mit an und freuen sich auf die Vereinsschau. Das ist aber auch notwendig, um eine solche Veranstaltung zu stemmen. Es sind viele Details abzuarbeiten, die schließlich zu einem Ganzen zusammengefügt werden“, sagte Michael Große Schute. „Wir nehmen die Arbeit gerne in Kauf und freuen uns schon auf die Neuauflage unserer Vereinsschau“, sagte Große Schute im Namen der rund 90 Vereinsmitglieder und Züchter.

Angeschlossen an die Vereinsschau des RGZV ist die Kreisverbandsschau des Kreisverbandes Münster sowie Umgebung. Sie finden als eine Schau statt. Das heißt, alle Tiere, die zur Vereinsschau gemeldet sind, nehmen automatisch auch an der Kreisverbandsschau teil.

In der Reithalle soll wieder ein vielseitiges Programm geboten werden – mit vielen Tieren, dem Stand für Vogelschutz und Naturkunde, einer integrierten Stammschau sowie mit einem Wasserteich. Anlässlich der Schau wird auch wieder ein Programmheft erstellt.

Stärken können sich die Besucher in der Cafeteria im Clubraum der Reithalle. Eine Tombola mit ansehnlichen Preisen rundet das Event ab.

Die Schau ist am Samstag, 2. November, von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag, 3. November, von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Die Preisrichter nehmen ihre Bewertung bereits einen Tag vor der Schau vor. Die Ergebnisse werden dann am Samstag im Rahmen der Siegerehrung bekanntgegeben.