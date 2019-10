Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Münsterland kommt mit der Sanierung des Kreuzungsbereichs B 51/K 17 (Hans-Geiger-Straße)/K 50 (Münstertor) nach eigenen Angaben gut voran. Am Wochenende werden die Arbeiten im Bereich Münstertor abgeschlossen. Bis zum Montagmorgen soll die Einmündung Münstertor wieder freigegeben werden.

Ab dem Wochenende stehen die Arbeiten auf der südlichen Hälfte der Bundesstraße vor und hinter der Kreuzung an. In dieser Bauphase werden alle vier Richtungen mit einer Ampelanlage geregelt. Da die Fußgänger und Radfahrer in den Ampelphasen durchgehend berücksichtigt werden müssten, komme es zeitweise zu deutlichen Verkehrsbehinderungen im Baustellenbereich, heißt es in der Pressemitteilung von Straßen.NRW.

Am Ende soll die Instandsetzung der nördlichen Fahrbahnhälfte erfolgen. Dabei wird der Verkehr weiterhin komplett mit einer Baustellenampel geregelt.

Die Arbeiten auf der Bundesstraße sollen Anfang November abgeschlossen sein. Die alten Asphaltschichten werden abgefräst und in einer Stärke zwischen vier und zwölf Zentimetern neu eingebaut. Aus Richtung Warendorf kommend wird der Rechtsabbieger zum Gewerbegebiet „Kiebitzpohl“ um etwa 20 Meter verlängert.

Die Baukosten betragen 390 000 Euro und werden vom Bund getragen.